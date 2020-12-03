"Uzbekistan Airways" восстановила авиасообщение с Нур-Султаном

Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan Airways" или у агентов по продаже в Республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о вводе дополнительных рейсов в Алматы, а также о восстановлении выполнения регулярных рейсов в Нур-Султан.

С 8 декабря 2020 года дополнительный рейс в Алматы будет выполняться во вторник по следующему графику:

Ташкент – Алматы вылет в 15:20, прибытие в 17:50

Алматы – Ташкент вылет в 18:50, прибытие в 19:30

С 10 декабря рейсы в Нур-Султан будут выполняться в пятницу, с 15 декабря во вторник по следующему графику:

Ташкент – Нур-Султан вылет в 13:00, прибытие в 16:00

Нур-Султан – Ташкент вылет в 17:00, прибытие в 18:00

Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan Airways" или у агентов по продаже в Республике Узбекистан.