Шавкат Мирзиёев поручил снизить стоимость билетов Uzbekistan Airways

Были рассмотрены меры по восстановлению и развитию туристического потенциала страны с учетом необходимости пересмотра подходов в условиях пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Под председательством gрезидента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению проводимой работе в сфере туризма и спорта, а также задач на предстоящий год, сообщает пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены меры по восстановлению и развитию туристического потенциала страны с учетом необходимости пересмотра подходов в условиях пандемии коронавируса.

Шавкат Мирзиёев подверг критике слишком дорогие цены билетов на рейсы национального авиаперевозчика и поставил задачу снизить цены.

Глава государства отметил недостаточность работы по пропаганде паломнического туризма и научного подхода, а также отметил важность дальнейшего продвижения туристического потенциала Узбекистана совместно с посольствами за рубежом. Выдвинуто предложение об упрощении визовой системы для граждан государств, в которых паломнические туры в Узбекистан пользуются высокой популярностью.

Для координации работы в этом направлении решено создать Межведомственную комиссию во главе с заместителями Премьер-министра. Комиссия будет системно заниматься организацией полетов, упрощением получения разрешений, расширением географии полетов и улучшением аэропортового обслуживания.

"В 2021 году планируется привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллиона местных туристов, а также увеличить экспорт услуг в сфере до 370 миллионов долларов. В связи с этим указано на необходимость поэтапного возобновления со следующего года авиасообщения со странами Европы, Малайзией, Индонезией, Пакистаном, Таиландом, Японией, запуска новых направлений по паломническому туризму", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в следующем году будет последовательно продолжена программа внутреннего туризма "Путешествуйте по Узбекистану!". Для этого устанавливаются дополнительные нерабочие дни во время Рамазан-хайита и Курбан-хайита, Навруза, Дня Независимости и новогодних праздников. Также будут организованы месячник, неделя и дни внутреннего туризма для несезонных путешествий.

Президент подчеркнул важность продления до конца 2021 года льгот и преференций, предоставленных туристической отрасли в связи с пандемией, введения скидок на транспортные и гостиничные услуги для населения, массовой организации внутреннего туризма.

Более того, на совещании были обсуждены вопросы широкого вовлечения людей в массовый спорт.

"Хорошо известно, что коронавирусная инфекция протекает особенно тяжело у людей с избыточным весом, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Это вновь подчеркивает важность здорового образа жизни и занятия спортом", - заявил президент.

На совещании даны поручения по формированию адресного перечня "дорожек", началу строительных работ, созданию всех удобств для пешеходов и велосипедистов.

Особое внимание Президент уделил развитию спортивной инфраструктуры на местах. Даны указания по привлечению предпринимателей для строительства частных спортивных сооружений, площадок для воркаута, мини-футбола, бадминтона, стритбола, фитнес-залов.

В конце совещания ответственные лица отчитались по всем вопросам.