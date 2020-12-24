Uzairways объявила новогодние скидки на внутриреспубликанские рейсы

Цена полета для семьи (2 и более человека, а именно: муж и жена, муж и жена и их дети до 18-ти лет, мать с детьми до 18-ти лет или отец с детьми до 18-ти лет) будет на 50% дешевле.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan airways" объявила о предоставлении скидок на все внутриреспубликанские рейсы в период празднования Нового года с 1 по 3 января 2021 года.

Индивидуальные пассажиры смогут совершить перелет по стране со скидкой в 30%. Для туристических групп (5 и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев, вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и др. ведомств снизят цену на 40%.

Цена полета для семьи (2 и более человека, а именно: муж и жена, муж и жена и их дети до 18-ти лет, мать с детьми до 18-ти лет или отец с детьми до 18-ти лет) будет на 50% дешевле.

Также вдвое снизят цены на билеты для пенсионеров, лиц с инвалидностью, участников войны 1941-1945 годов и приравненных к ним лиц, для награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов, а также для участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Несколько дней назад о скидках объявила и ж/д компания "Узбекистон темир йуллари". С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го студентам узбекских вузов предоставят 50% скидки от стоимости железнодорожных билетов. Однако акция касается только студентов очной формы обучения.