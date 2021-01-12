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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

UzAirways совершит два рейса в Сеул: условия и даты

© Sputnik / Алексей Даничев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210112/15770265/UzAirways-sovershit-dva-reysa-v-Seul-usloviya-i-daty.html

Рейсы будут выполняться 28 января и 2 февраля 2021 года. Количество мест ограничено из-за мер безопасности, введенных Республикой Корея.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В пресс-службе АО "Uzbekistan Airways" сообщили об утверждении даты очередных рейсов по маршруту Ташкент – Сеул (аэропорт Incheon), которые смогут перевозить иностранных граждан, включая граждан Узбекистана.

Главные условия - наличие действующего разрешения на въезд в Корею и наличие отрицательного результата теста на COVID-19.

Рейсы будут выполняться 28 января и 2 февраля 2021 года. Количество мест ограничено из-за мер безопасности, введенных Республикой Корея. Максимальное число пассажиров в самолете - 165.

Онлайн табло прилета
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По прибытии в Сеул все пассажиры должны пройти тест ПЦР и самоизолироваться в течение 14 дней по месту жительства.

Те, кто не имеет места для самоизоляции, должен будет оплатить 2 100000 вон за период проживания в специальных государственных карантинных помещениях.

Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, Южная Корея, Сеул



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