UzAirways совершит два рейса в Сеул: условия и даты

Рейсы будут выполняться 28 января и 2 февраля 2021 года. Количество мест ограничено из-за мер безопасности, введенных Республикой Корея.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В пресс-службе АО "Uzbekistan Airways" сообщили об утверждении даты очередных рейсов по маршруту Ташкент – Сеул (аэропорт Incheon), которые смогут перевозить иностранных граждан, включая граждан Узбекистана.

Главные условия - наличие действующего разрешения на въезд в Корею и наличие отрицательного результата теста на COVID-19.

Рейсы будут выполняться 28 января и 2 февраля 2021 года. Количество мест ограничено из-за мер безопасности, введенных Республикой Корея. Максимальное число пассажиров в самолете - 165.

По прибытии в Сеул все пассажиры должны пройти тест ПЦР и самоизолироваться в течение 14 дней по месту жительства.

Те, кто не имеет места для самоизоляции, должен будет оплатить 2 100000 вон за период проживания в специальных государственных карантинных помещениях.