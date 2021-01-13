В Узбекистане предприняты меры по внедрению госязыка в сферу туризма

Все вывески, надписи и названия, размещенные на туристических объектах, будут переведены на узбекский язык с использованием специальной терминологии, утвержденной исследователями в области туризма.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В системе Государственного комитета по развитию туризма определены основные меры по вопросам соблюдения законодательства о государственном языке в туристической сфере, сообщают в Узбектуризме.

Утвержден план мероприятий, в соответствии с которым все вывески, надписи и названия, размещенные на туристических объектах, будут переведены на узбекский язык с использованием специальной терминологии, утвержденной исследователями в области туризма.

Данная мера была предпринята в связи с распоряжением президента о повышении статуса узбекского языка и обеспечении его широкого использования во всех сферах деятельности. Таким образом, в структуре Кабмина был создан департамент по развитию госязыка, а в каждом министерстве и ведомстве введена должность советника, приравненная к заместителю руководителя.