15:38 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Площадь Регистан в Самарканде

В Узбекистане предприняты меры по внедрению госязыка в сферу туризма

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
Получить короткую ссылку
29912
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210113/15772707/V-Uzbekistane-predprinyaty-mery-po-vnedreniyu-gosyazyka-v-sferu-turizma.html

Все вывески, надписи и названия, размещенные на туристических объектах, будут переведены на узбекский язык с использованием специальной терминологии, утвержденной исследователями в области туризма.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В системе Государственного комитета по развитию туризма определены основные меры по вопросам соблюдения законодательства о государственном языке в туристической сфере, сообщают в Узбектуризме.

Туристы в Узбекистане
УзА
Восстановление туризма в Узбекистане: какие шаги наметило правительство

Утвержден план мероприятий, в соответствии с которым все вывески, надписи и названия, размещенные на туристических объектах, будут переведены на узбекский язык с использованием специальной терминологии, утвержденной исследователями в области туризма.

Данная мера была предпринята в связи с распоряжением президента о повышении статуса узбекского языка и обеспечении его широкого использования во всех сферах деятельности. Таким образом, в структуре Кабмина был создан департамент по развитию госязыка, а в каждом министерстве и ведомстве введена должность советника, приравненная к заместителю руководителя.

Теги:
узбекский язык, Государственный комитет по туризму, Узбектуризм, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Цель — запугать: Линдерман о том, почему задержали журналистов РФ в Латвии
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться