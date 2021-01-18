Для граждан Узбекистана могут ввести кэшбэк

Гражданам Узбекистана планируется ввести "кэшбэк" в размере 30 процентов от стоимости авиабилетов для путешествий по стране.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Регулярные авиаперелеты в крупные города и туристические центры наладят за счет введения системы субсидий из госбюджета, сообщается в новом проекте указа.

Это делается для обеспечения межрегионального транспортного сообщения.

"Гражданам Узбекистана планируется ввести "кэшбэк" в размере 30 процентов от стоимости авиабилетов для путешествий по стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 марта 2021 года отменяются таможенные пошлины и разрешительные документы на импорт сжиженного газа. Это будет способствовать развитию конкуренции на рынке электроэнергии и природного газа.

Минэнерго разработает "дорожную карту" по формированию оптового рынка для производителей и импортеров. На первом этапе, с 1 августа 2021 года, начиная с 1 августа планируется разрешить крупным предприятиям импортировать электроэнергию и природный газ.

Как изменятся путешествия в 2021 году >>

Стратегия развития транспортной системы предусматривает создание условий для роста объемов и качества пассажирских и грузовых перевозок, а также развитие государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, автовокзалы и автостанции, железнодорожные станции, аэропорты).