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Пассажирка с чемоданами в аэропорту

Для граждан Узбекистана могут ввести кэшбэк

© Sputnik / Алексей Филиппов
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210118/15814248/Dlya-grazhdan-Uzbekistana-mogut-vvesti-keshbek.html

Гражданам Узбекистана планируется ввести "кэшбэк" в размере 30 процентов от стоимости авиабилетов для путешествий по стране.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Регулярные авиаперелеты в крупные города и туристические центры наладят за счет введения системы субсидий из госбюджета, сообщается в новом проекте указа.

Это делается для обеспечения межрегионального транспортного сообщения.

"Гражданам Узбекистана планируется ввести "кэшбэк" в размере 30 процентов от стоимости авиабилетов для путешествий по стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 марта 2021 года отменяются таможенные пошлины и разрешительные документы на импорт сжиженного газа. Это будет способствовать развитию конкуренции на рынке электроэнергии и природного газа.

Минэнерго разработает "дорожную карту" по формированию оптового рынка для производителей и импортеров. На первом этапе, с 1 августа 2021 года, начиная с 1 августа планируется разрешить крупным предприятиям импортировать электроэнергию и природный газ.

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Стратегия развития транспортной системы предусматривает создание условий для роста объемов и качества пассажирских и грузовых перевозок, а также развитие государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, автовокзалы и автостанции, железнодорожные станции, аэропорты).

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Туризм, туристы, турист



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