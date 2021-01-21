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Граждан, планирующих перелет в США, предупредили о новых правилах

© Sputnik / Владимир Астапкович
Туризм
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С 26 января 2021 года справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР SARS-CoV-2 должны иметь при себе все авиапассажиры старше 2 лет, прибывающие в США.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Компания UzAirways предупредила пассажиров, планирующих перелеты в США о новых правилах пересечения границ.

"Центром по Контролю распространения инфекционных заболеваний США объявлено, что авиапассажирам от 2 лет и старше, прибывающим в США из-за рубежа с 26 января 2021 года, необходимо в обязательном порядке иметь действительную справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР SARS-CoV-2", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

При этом в пресс-службе напоминают, что справка должна быть сделана не позднее 72 часов на момент регистрации на рейс. Пассажирам, не предъявившим отрицательный ПЦР-тест, будет отказано в регистрации на рейс в США.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, США, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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