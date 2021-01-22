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Узбекская делегация примет участие в 113-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН

Узбекистан выдвинут в члены Правления Всемирной туристской организации

Госкомтуризма Узбекистана
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210122/15845433/Uzbekistan-vydvinut-v-chleny-Pravleniya-Vsemirnoy-turistskoy-organizatsii.html

Зампремьер-министра Азиз Абдухакимов предложил провести 25-ю сессию Генассамблеи ВТО в 2023 году в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекская делегация примет участие в 113-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ВТООН - UNWTO), передает пресс-служба Госкомтуризма.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов предложил выдвинуть Узбекистан в Исполнительный совет ВТО на 2021-2023 годы. 

Была также озвучена инициатива проведения 25-й сессии Генассамблеи ВТО в 2023-м в Самарканде.

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Пресс-служба МИД РФ
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С этой целью была предоставлена информация о масштабных работах, которые проводятся в Самарканде и перспективные планы, осуществление которых намечено в ближайшие 3 года.

Если это предложение будет принято, Узбекистан впервые в своей истории примет у себя сессию Генеральной ассамблеи структурных подразделений ООН.

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В свою очередь проведение Генеральной ассамблеи увеличит доходы индустрии туризма за счет привлечения внимания к Узбекистану мировых СМИ, ведущих представителей мировой туристической индустрии, бизнесменов и инвесторов, организации визитов более 2000 делегаций из 158 стран-участниц.

Теги:
ВТО, Азиз Абдухакимов, Госкомтуризм, Туризм



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