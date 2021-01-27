Пандемия заставила многих хороших гидов сменить профессию — честный рассказ

Гид-экскурсовод из Самарканда Уктам Раджабов рассказал Sputnik Узбекистан, как и чем сейчас живут его коллеги, оставшиеся без работы из-за COVID-19, о чем они мечтают и какое значение имеют туристы для древнего города.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения почти полностью остановили работу гидов. Многие из тех, чей доход зависел от туристов, уже сменили профессию. Другие пытаются подрабатывать или ждут помощи от властей.

Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с гидом-экскурсоводом Уктамом Раджабовым из Самарканда и узнала, как он жил до COVID-19, что происходит в туриндустрии сейчас и каковы ее перспективы.

Sputnik Интервью с гидом-экскурсоводом Уктамом Раджабовым

Не было бы счастья…

"Я историк, и можно считать, что в сферу туризма меня привела специальность", — начинает свой рассказ мой собеседник. Чуть помолчав, добавляет: "Точнее, причиной послужил развал Советского Союза".

Уктам Раджабов был преподавателем в русской школе, но после распада СССР "многие начали уезжать, а школы — закрываться".

"Русских классов становилось все меньше и меньше, и вскоре я остался без работы. А потом ушел в туризм", — вспоминает он.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Гид-экскурсовод Уктам Раджабов

Туризм до пандемии

"Представьте себе курицу, несущую золотые яйца. Это и есть туризм, — продолжает рассказ мой собеседник, добавляя, что именно туризм помогает экономике государства развиваться быстрыми темпами, ведь в нем так или иначе заняты десятки, а то и сотни тысяч людей.

По словам Раджабова, доходы от туризма до пандемии были огромные. И никто не ожидал, что все может так быстро измениться.

"Когда кипел туризм, а это 2018-2019 годы, все талантливые гиды были нарасхват. Мы могли неделями не приезжать домой: работа кипела. Была радость, в семье — благополучие, достаток", — рассказывает Раджабов. Приятные воспоминания вызывают у него улыбку.

Но пришла пандемия, страны одна за другой начали закрывать границы.

"Никто до сих пор не может с уверенностью сказать, когда все это закончится", — отмечает собеседник.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Гид-экскурсовод Уктам Раджабов

Каждому гиду нужно было искать для себя выходы из сложной ситуации. Некоторые, по словам Раджабова, начали заниматься репетиторством — преподавать иностранные языки, другие отправились работать на стройки. Вернутся ли они потом к работе гида — собеседник не уверен. Для людей важна стабильность.

"Мы потеряли очень много хороших, профессиональных гидов. Многие из них уже не хотят возвращаться. Но есть люди, которые действительно родились для этой профессии. И вот они, я думаю, никуда не уйдут", — говорит Раджабов.

Для одних работа — это просто работа, источник дохода, а для других — жизнь. Эти люди останутся верны выбранному когда-то пути, невзирая ни на какие сложности, полагает Раджабов. По его словам, он сам из таких: не перестает работать над собой, совершенствовать навыки. Много читает, освежает знания, беседует со своими коллегами.

"Время неумолимо и может все стереть из памяти. Повторение — это очень важно. В свободное время собираемся маленькими группами и едем на какой-то объект, например, в Бухару. По дороге устраиваем друг другу как бы экзамен. Все это необходимо", — отмечает собеседник.

По словам Уктама Раджабова, он вспоминает жизнь до пандемии с очень светлыми чувствами.

"Туристов я всегда встречал с большой любовью", — с улыбкой говорит гид.

Иностранцы тоже помнят Раджабова: пишут ему, что хотели бы бывать в Узбекистане еще и еще.

Уйти в онлайн

Некоторые гиды, по словам моего собеседника, смогли найти свою нишу в индустрии виртуальных путешествий. Особенно хорошо это удается молодежи, которой проще перестраиваться, переключаться, осваивать и использовать современные технологии.

"А мы, даст Бог, еле разбираемся в телефонах, куда нам в онлайн…" — говорит Раджабов.

Семья и доходы

У моего собеседника двое детей — они уже взрослые, но живут в родительском доме. Поддерживали отца все то время, пока он не работал.

"Дети — моя опора", — не без гордости отмечает Раджабов.

Ввиду возраста он получает пенсию, но сумму назвать постеснялся — она очень скромная.

По словам собеседника, самаркандские гиды несколько раз пытались заручиться поддержкой правительства, но тщетно. Ни компенсаций, ни кредитов, которые можно было бы получить, а потом постепенно закрыть.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Гид-экскурсовод Уктам Раджабов

О будущем туризма

Сфера туризма напрямую зависит от благосостояния людей: позволить себе посмотреть мир может тот, у кого есть на это лишние деньги. Пандемия ударила по карманам миллионов жителей нашей планеты.

"Когда-то давно мне говорили, что любая болезнь — это гость. И он обязательно уйдет, если к нему относиться должным образом, — поделился мудростью мой собеседник. — Я всегда говорю спасибо наших предков: благодаря тому, что они сохранили богатую историю и культуру, у меня появился кусок хлеба, когда я остался без работы после распада СССР".

Сегодня Уктам Раджабов мечтает только об одном — чтобы границы открылись и люди продолжили в полную силу развивать свои страны. Он уверен: стоит вирусу ослабнуть и отступить, туристы вновь начнут приезжать в легендарный Самарканд, чтобы восхищенно полюбоваться его видами, а потом восторженно рассказывать на родине, как прекрасен этот древний город.