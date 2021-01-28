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Переговоры с Pegasus Airlines: турецкий лоукостер может выйти на узбекский рынок

Переговоры с Pegasus Airlines: турецкий лоукостер может выйти на узбекский рынок

Узбектуризм
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210128/15881820/Peregovory-s-Pegasus-Airlines-turetskiy-loukoster-mozhet-vyyti-na-uzbekskiy-rynok.html

Авиакомпания представила карту рейсов, соединяющих страны паломнического туризма по всему миру, и проект по соединению этого потока с городами Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Лоукостер турецкой авиакомпании Pegasus Airlines планирует выйти на узбекский рынок, сообщает Узбектуризм.

Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов посетил Турцию, где встретился с руководством авиакомпании.

"Он подробно рассказал о реформах для привлечения иностранных авиакомпаний в страну. К ним относится снижение цен на внутренние аэропорты, авиатопливо и услуги наземного обслуживания, а также введение системы возврата денежных средств для иностранных туристов", - говорится в информации.

После этого специалисты Pegasus Airlines представили карту рейсов, соединяющих страны паломнического туризма по всему миру, и проект по соединению этого потока с городами Узбекистана.

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По окончании переговоров представители Pegasus Airlines заявили, что разработают и представят Узбекистану новое коммерческое предложение на основе льгот, предоставляемых республикой.

Напомним, с 25 января по 5 марта 2021 года проходит акция на нормы провоза багажа из Ташкента в Стамбул: она увеличена до 50 кг для пассажиров экономического класса, а бизнес-класса - до 60 кг.

Теги:
авиаперелет, Авиасообщение, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция



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