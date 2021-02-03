Узбекистанцы принимают участие в VII Международной олимпиаде юных поваров

Впервые кулинарная олимпиада проводится в онлайн-формате. В этом году в ней принимают участие представители из 50 стран мира.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В VII Международной олимпиаде молодых поваров (YCO 2021) принимают участие представители Международного центра узбекского кулинарного искусства при Ассоциации поваров Узбекистана Абдурахмон Абдувахидов и Ахмаджон Хамдамов. Об этом сообщили в Узбектуризме.

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Впервые кулинарная олимпиада проводится в онлайн-формате. В этом году в ней принимают участие представители из 50 стран мира.

Навыки молодых поваров на YCO 2021 оцениваются всемирно известными поварами. В числе судейской коллегии значатся такие именитые мастера кулинарного искусства, как Дэвид Фоскетт (MBE), Брайан Тернер, Антон Эдельман, Джон Вуд, Эндрю Беннетт, Стюарт Литтлджон, Крис Гелвин, Энди Варма, Энцо Оливери, Ранвир Брар, Абхиджит Саксо, Стивен.

В Узбектуризме отмечают, что в настоящее время в республике большое внимание уделяется развитию гастрономического туризма. Об этом свидетельствуют открытые соотечественниками кафе и рестораны в Южной Корее, Японии и России.

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Напомним: в октябре 2019-го повар из Узбекистана Хилола Абзалова выиграла в международном кулинарном чемпионате в Измире. Она является выпускницей Международного центра узбекского кулинарного искусства при АПУ.