Зиёрат-туризм в Узбекистане: пакистанские паломники посетили святыни столицы

Гости сначала посетили комплекс Хазрати Имам в Ташкенте и ознакомились со священной книгой "Усман Мусхафи", затем побывали в медресе Баракхан и мавзолее Каффаля Шаши.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В рамках программы по развитию паломнического туризма в республику прибыла первая группа верующих из Пакистана, сообщает ИА "Дунё".

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Согласно информации Комитета по делам религий, гости сначала посетили комплекс Хазрати Имам в Ташкенте и ознакомились со священной книгой "Усман Мусхафи", затем побывали в медресе Баракхан и мавзолее Каффаля Шаши. Они также увидели Музей жертв репрессий, Государственный музей истории Темуридов, Национальную библиотеку Узбекистана имени Алишера Навои и другие достопримечательности.

Далее паломники планируют направиться к святым местам, расположенным в Самарканде, Бухаре и Хорезмской области.

Отмечается, что визит пакистанских верующих был организован Комитетом по делам религий совместно с Управлением мусульман Узбекистана туристической компанией Real Dreams.

Напомним: в январе в Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане". В рамках встречи руководителям туркомпаний было предложено активно подключаться к организации паломнических туров в Узбекистане с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.