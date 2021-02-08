23:41 08 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Передний вид Соборной мечети Хазрати Имам

Зиёрат-туризм в Узбекистане: пакистанские паломники посетили святыни столицы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
13420
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210208/15962787/Zirat-turizm-v-Uzbekistane-pakistanskie-palomniki-posetili-svyatyni-stolitsy.html

Гости сначала посетили комплекс Хазрати Имам в Ташкенте и ознакомились со священной книгой "Усман Мусхафи", затем побывали в медресе Баракхан и мавзолее Каффаля Шаши.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В рамках программы по развитию паломнического туризма в республику прибыла первая группа верующих из Пакистана, сообщает ИА "Дунё".

В Госкомтуризма предложили еще один туристический телеканал для паломников >>

Согласно информации Комитета по делам религий, гости сначала посетили комплекс Хазрати Имам в Ташкенте и ознакомились со священной книгой "Усман Мусхафи", затем побывали в медресе Баракхан и мавзолее Каффаля Шаши. Они также увидели Музей жертв репрессий, Государственный музей истории Темуридов, Национальную библиотеку Узбекистана имени Алишера Навои и другие достопримечательности.

Далее паломники планируют направиться к святым местам, расположенным в Самарканде, Бухаре и Хорезмской области.
© Sputnik / Константин Михальчевский
Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50%

Отмечается, что визит пакистанских верующих был организован Комитетом по делам религий совместно с Управлением мусульман Узбекистана туристической компанией Real Dreams.

Напомним: в январе в Генеральном консульстве республики в Алматы состоялась презентация на тему "Зиёрат-туризм в Узбекистане". В рамках встречи руководителям туркомпаний было предложено активно подключаться к организации паломнических туров в Узбекистане с привлечением казахских экспертов из числа представителей общественности, деловых кругов и духовенства.

Теги:
Пакистан, Узбекистан, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, паломничество



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Ужасающее зрелище: в Индии сошел смертоносный гималайский ледник
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться