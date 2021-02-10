В Узбекистане появится телеканал для развития паломничества

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Узбекистана распорядился открыть в стране спутниковый телеканал паломнического туризма "Имам Бухари". Соответствующие распоряжения обозначены в указе главы государства.
В документе Шавкат Мирзиёев поручает в трехмесячный срок разработать и внести в Кабинет министров концепцию по созданию и развитию спутникового телеканала "Имам Бухари". Эта задача возложена на Государственный комитет по развитию туризма, Национальную телерадиокомпанию Узбекистана, Комитет по делам религий при Кабинете министров, Академию наук, Министерство высшего и среднего специального образования, Международную исламскую академию Узбекистана и Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари.
Также предусматривается организовать деятельность корреспондентов канала в зарубежных странах.
Инициатива с открытием телеканала прозвучала в конце декабря прошлого года во время встречи ректора Международной исламской академии Рустама Касимова и зампремьера, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова.
Несколькими днями ранее планы по открытию туристического телеканала Turizm TV обсуждались во время встречи представителей Госкомтуризма с делегацией Тюркского совета.