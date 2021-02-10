В Узбекистане появится телеканал для развития паломничества

Соответствующее распоряжение дал Шавкат Мирзиёев. Канал будет продвигать паломнический туризм, рассказывать о наследии ученых и другом. Вещание должно осуществляться на нескольких языках.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Узбекистана распорядился открыть в стране спутниковый телеканал паломнического туризма "Имам Бухари". Соответствующие распоряжения обозначены в указе главы государства.

В документе Шавкат Мирзиёев поручает в трехмесячный срок разработать и внести в Кабинет министров концепцию по созданию и развитию спутникового телеканала "Имам Бухари". Эта задача возложена на Государственный комитет по развитию туризма, Национальную телерадиокомпанию Узбекистана, Комитет по делам религий при Кабинете министров, Академию наук, Министерство высшего и среднего специального образования, Международную исламскую академию Узбекистана и Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари.

Канал создается "в целях широкой популяризации и продвижения бесценного наследия великих ученых и деятелей, особенно Имама Бухари", а вещание должно осуществляться на нескольких языках: индонезийском, бенгальском, малайском, турецком, арабском, языках хинди, урду, пушту и других.

Также предусматривается организовать деятельность корреспондентов канала в зарубежных странах.

Инициатива с открытием телеканала прозвучала в конце декабря прошлого года во время встречи ректора Международной исламской академии Рустама Касимова и зампремьера, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова.

Руководитель Госкомтуризма предложил таким образом усилить пропагандистскую кампанию по продвижению потенциала паломнического туризма Узбекистана за рубежом на языках тех государств, где высока доля мусульманского населения.

Несколькими днями ранее планы по открытию туристического телеканала Turizm TV обсуждались во время встречи представителей Госкомтуризма с делегацией Тюркского совета.