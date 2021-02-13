15:58 13 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Шахматные соревнования в Бухаре в честь открытия турсезона

В Бухаре открыли турсезон соревнованиями по шахматам

© Sputnik / Департамент по развитию туризма Бухарской области
Туризм
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0d/15993717.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210213/15993752/V-Bukhare-otkryli-tursezon-sorevnovaniyami-po-shakhmatam.html

В турнире приняли участие порядка двухсот человек. Победители получили бесплатные путевки на путешествие по стране.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Турнир, организованный областным департамент по развитию туризма, проходил с 5 по 12 февраля. Отборочные этапы состоялись в туристических поселках и махаллях Вабкентского, Гиждуванского, Пешкунского, Ромитанского, Бухарского и Каганского районов.

Всего в нем приняли участие порядка двухсот человек в возрасте от 7 до 70 лет. 48 из них встретились в финале на площади Пойи-Калон в Бухаре.

Первенство проходило в двух возрастных категориях: 7-14 лет и 14-70 лет. Победители получили бесплатные путевки на путешествие по городам Узбекистана сроком от одного до пяти дней и памятные подарки.

Организаторы и спонсоры мероприятия поощрили и некоторых из тех, кому не удалось попасть в тройку призеров.

Ансамбль Боло-Хауз в Бухаре
Telegram / Uzbekistan.Travel
Внутренний туризм в Узбекистане: какие скидки предложат путешественникам
По данным пресс-службы департамента, соревнования вызвали интерес у участников, в связи с чем планируется проводить их в более широком масштабе по всей республике. 

Более того, представители шахматной федерации США, присутствовавшие на мероприятии, предложили в будущем организовать этот турнир на международном уровне.

В минувшую среду президент Узбекистана распорядился передать Министерство физической культуры и спорта в структуру Государственного комитета по развитию туризма. 

Андрей Сулейков
© Foto : Из личного архива Андрея Сулейкова
Сулейков: ставка на внутренний туризм в Узбекистане себя оправдает
А днем ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан”. Документом предусмотрены скидки на билеты размером до 40 процентов и 10-процентные скидки на гостиничные услуги.

Вместе с тем, 1 марта в стране вводится туристский сбор для граждан страны и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения. 

В Госкомтуризма заверили, что выручка полностью пойдет на программы, поощряющие внутренние путешествия.

Теги:
шахматы, Бухара, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V
ЕС изменил мнение о российской вакцине и решил присмотреться к "Спутнику V"
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться