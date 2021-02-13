В Бухаре открыли турсезон соревнованиями по шахматам

В турнире приняли участие порядка двухсот человек. Победители получили бесплатные путевки на путешествие по стране.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Турнир, организованный областным департамент по развитию туризма, проходил с 5 по 12 февраля. Отборочные этапы состоялись в туристических поселках и махаллях Вабкентского, Гиждуванского, Пешкунского, Ромитанского, Бухарского и Каганского районов.

Всего в нем приняли участие порядка двухсот человек в возрасте от 7 до 70 лет. 48 из них встретились в финале на площади Пойи-Калон в Бухаре.

Первенство проходило в двух возрастных категориях: 7-14 лет и 14-70 лет. Победители получили бесплатные путевки на путешествие по городам Узбекистана сроком от одного до пяти дней и памятные подарки.

Организаторы и спонсоры мероприятия поощрили и некоторых из тех, кому не удалось попасть в тройку призеров.

По данным пресс-службы департамента, соревнования вызвали интерес у участников, в связи с чем планируется проводить их в более широком масштабе по всей республике.

Более того, представители шахматной федерации США, присутствовавшие на мероприятии, предложили в будущем организовать этот турнир на международном уровне.

В минувшую среду президент Узбекистана распорядился передать Министерство физической культуры и спорта в структуру Государственного комитета по развитию туризма.

А днем ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан”. Документом предусмотрены скидки на билеты размером до 40 процентов и 10-процентные скидки на гостиничные услуги.

Вместе с тем, 1 марта в стране вводится туристский сбор для граждан страны и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения.

В Госкомтуризма заверили, что выручка полностью пойдет на программы, поощряющие внутренние путешествия.