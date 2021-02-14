14:36 14 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Что расскажут об Узбекистане турецкие блогеры — Госкомтуризма

Что расскажут об Узбекистане турецкие блогеры — Госкомтуризма

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Туризм
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0e/15996040.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210214/15996073/Chto-rasskazhut-ob-Uzbekistane-turetskie-blogery--Goskomturizma.html

Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Представители турецких СМИ и ведущие инфлюенсеры этой страны прибыли в Узбекистан, чтобы познакомиться с возможностями паломнического туризма.

В течение пяти дней, по задумке организаторов тура - национального туроператора Asialuxe Travel и Госкомтуризма - гости будут рассказывать об Узбекистане на своих онлайн площадках.

В числе представителей масс-медиа — популярные You-Tube блогеры Йылмаз Али Абдусселам (7,21 млн подписчиков), Гок Керем (528 тыс. подписчиков), Бекар Халил Ибрагим (88,1 тыс. подписчиков), Катана Йылмаз Хусейн (297 тыс. подписчиков) и Генч Мехмет (492 тыс. подписчиков), Ясир Йылмаз (853 тыс. подписчиков).

Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.

В рамках визита состоится встреча в Государственном комитете по развитию туризма с участием медиа-группы и официальных лиц.

В Ташкенте стартовал Международный конгресс инфлюенсеров
Узбектуризм
Саида Мирзиёева открыла Международный конгресс инфлюенсеров в Ташкенте

Узбекистан и Турция в 2018 году подписали меморандум о развитии паломнического туризма.

Документ предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в для индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие.

Теги:
паломничество, Узбекистан, Турция, Госкомтуризм, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Роза и Бахтияр Аллабергеновы прогуливаются по улицам Ургенча, март 1983 года.
Влюбленные под небом Узбекистана: архивные фотографии счастливых пар
Зооволонтер продала квартиру и купила ветхий дом ради помощи кошкам (видео)
Зооволонтер поменяла свою квартиру на ветхий дом, чтобы помочь кошкам
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться