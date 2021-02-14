Что расскажут об Узбекистане турецкие блогеры — Госкомтуризма

Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Представители турецких СМИ и ведущие инфлюенсеры этой страны прибыли в Узбекистан, чтобы познакомиться с возможностями паломнического туризма.

В течение пяти дней, по задумке организаторов тура - национального туроператора Asialuxe Travel и Госкомтуризма - гости будут рассказывать об Узбекистане на своих онлайн площадках.

В числе представителей масс-медиа — популярные You-Tube блогеры Йылмаз Али Абдусселам (7,21 млн подписчиков), Гок Керем (528 тыс. подписчиков), Бекар Халил Ибрагим (88,1 тыс. подписчиков), Катана Йылмаз Хусейн (297 тыс. подписчиков) и Генч Мехмет (492 тыс. подписчиков), Ясир Йылмаз (853 тыс. подписчиков).

Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.

В рамках визита состоится встреча в Государственном комитете по развитию туризма с участием медиа-группы и официальных лиц.

Узбекистан и Турция в 2018 году подписали меморандум о развитии паломнического туризма.

Документ предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в для индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие.