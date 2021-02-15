В Сергелийском районе столицы открылся хостел на 60 мест

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета министров в республике утверждено положение об организации хостелов на территории страны, сообщают в Узбектуризме.

В Узбекистане готовят законодательную базу для развития хостелов >>

На основании документа, Департамент по развитию туризма города Ташкента проводит работы по организации бюджетных гостиничных домов для туристов.

В частности, на днях прошло открытие нового хостела в Сергелийском районе столицы. Отмечается, что недорогая гостиница включает в себя 13 номеров. Одновременно в ней могут расположиться до 60 туристов.

Напомним: для стимулирования развития инфраструктуры малобюджетного туризма в Узбекистане с 10 июля 2018-го был отменен ряд требований по содержанию хостелов. Таким образом, подобные заведения могут не иметь отдельного входа и лифта в зданиях более пяти этажей. К тому же в хостеле могут отсутствовать таблички с нумерацией комнат и емкости с минимальным запасом воды из расчета 50 литров на место.