ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Рабочая группа во главе с зампремьером, главой Госкомтуризма Азизом Абдухакимовым отправилась в Хиву, чтобы ознакомиться со строящимися объектами турсферы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Госкомтуризма В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

Один из них - пятизвездочный отель "Фаровон", рассчитанный на 100 человек. В нем оборудуют шесть президентских апартаментов, восемь suit номеров и 86 стандартных. Конференц-зал гостиницы рассчитан на 800 мест.

Пресс-служба Госкомтуризма В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

Сейчас на стройплощадке трудятся около 300 рабочих. Работы планируют завершить к концу 2021 года.

Напомним, на днях в сферу гостиничного бизнеса был внедрен новый механизм, который, как ожидается, будет способствовать улучшению качества обслуживания в гостиницах. Это система тайной оценки посетителей отелей - "Тайный гость".