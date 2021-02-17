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В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

Пресс-служба Госкомтуризма
Туризм
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Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов ознакомился со строительством новой 5-звездочной гостиницы в Хиве.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Рабочая группа во главе с зампремьером, главой Госкомтуризма Азизом Абдухакимовым отправилась в Хиву, чтобы ознакомиться со строящимися объектами турсферы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест
Пресс-служба Госкомтуризма
В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

Один из них - пятизвездочный отель "Фаровон", рассчитанный на 100 человек. В нем оборудуют шесть президентских апартаментов, восемь suit номеров и 86 стандартных. Конференц-зал гостиницы рассчитан на 800 мест.

В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест
Пресс-служба Госкомтуризма
В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест

Сейчас на стройплощадке трудятся около 300 рабочих. Работы планируют завершить к концу 2021 года.

Напомним, на днях в сферу гостиничного бизнеса был внедрен новый механизм, который, как ожидается, будет способствовать улучшению качества обслуживания в гостиницах. Это система тайной оценки посетителей отелей - "Тайный гость".

Теги:
гостиница, Хива, Строительство, Узбекистан, Госкомтуризм



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