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Флаг Японии

В аэропортах и ТРЦ Японии демонстрируют ролики о Ташкенте — видео

© Flickr / Mj-bird
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210226/16082263/V-aeroportakh-i-TRTs-Yaponii-demonstriruyut-videoroliki-o-Tashkente--video.html

Как видно из видеорепортажа, в одной из воздушных гаваней установили большие экраны посередине зала ожидания. Посетители могут просматривать трансляцию в ходе регистрации на рейс.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Для продвижения туристического потенциала Узбекистана в аэропортах и торгово-развлекательных центрах Японии запустили показ роликов о достопримечательностях столицы республики. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Как видно из видеорепортажа, в одной из воздушных гаваней установили большие экраны посередине зала ожидания. Посетители могут просматривать трансляцию в ходе регистрации на рейс.

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Отмечается, что инициативу реализует Департамент по развитию туризма города Ташкента.

Напомним: на днях представители ведомств Узбекистана организовали онлайн-встречу с более чем 20 блогерами из Германии, Швейцарии и Австрии для продвижения туризма в республике. Также в мероприятии приняли участие иностранные журналисты и сотрудники туристических агентств.




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