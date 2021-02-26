В аэропортах и ТРЦ Японии демонстрируют ролики о Ташкенте — видео

Как видно из видеорепортажа, в одной из воздушных гаваней установили большие экраны посередине зала ожидания. Посетители могут просматривать трансляцию в ходе регистрации на рейс.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Для продвижения туристического потенциала Узбекистана в аэропортах и торгово-развлекательных центрах Японии запустили показ роликов о достопримечательностях столицы республики. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Как видно из видеорепортажа, в одной из воздушных гаваней установили большие экраны посередине зала ожидания. Посетители могут просматривать трансляцию в ходе регистрации на рейс.

Отмечается, что инициативу реализует Департамент по развитию туризма города Ташкента.

Напомним: на днях представители ведомств Узбекистана организовали онлайн-встречу с более чем 20 блогерами из Германии, Швейцарии и Австрии для продвижения туризма в республике. Также в мероприятии приняли участие иностранные журналисты и сотрудники туристических агентств.