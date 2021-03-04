UzAirways запускает ежедневные рейсы из Самарканда в города Узбекистана

Такой шаг предпринят для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма, говорится на сайте АО Uzbekistan Airways.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Национальной авиакомпании Узбекистана принято решение с 28 марта 2021 года начать выполнять ежедневные полеты по следующим маршрутам:

Самарканд—Фергана—Самарканд;

Самарканд—Ургенч—Самарканд;

Самарканд—Наманган—Самарканд.

"Такой шаг предпринят для того, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма", — говорится на сайте АО Uzbekistan Airways.

На днях Национальная авиакомпания объявила о скидках на билеты на все внутренние рейсы для граждан страны в период празднования Навруза с 20 по 22 марта 2021 года.

Uzbekistan Airways опубликовала график рейсов между Ташкентом и Душанбе >>

Скидку в 50% получат семьи (больше двух человек), пенсионеры, лица с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов, а также участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.