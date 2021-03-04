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Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

© AFP 2018 / ARMANDO BABANI
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210304/16129668/Uzbekistan-vozobnovil-regulyarnye-reysy-iz-Samarkanda-v-Stambul-i-obratno.html

Три раза в неделю узбекистанцы смогут летать в Стамбул и обратно на самолетах национальной авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной авиакомпании Uzbekistan Airways.

Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам:

  • Самарканд — Стамбул вылет в 20.05, прибытие в 23.05;
  • Стамбул — Самарканд вылет в 00.35, прибытие в 06.50.
Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в бизнес-класс и за $687 — в эконом. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в бизнес и экономкласс соответственно. 

Две недели назад Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

Теги:
Авиасообщение, Самарканд, Стамбул, рейсы, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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