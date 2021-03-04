Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

Три раза в неделю узбекистанцы смогут летать в Стамбул и обратно на самолетах национальной авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной авиакомпании Uzbekistan Airways.

Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам:

Самарканд — Стамбул вылет в 20.05, прибытие в 23.05;

Стамбул — Самарканд вылет в 00.35, прибытие в 06.50.

Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в бизнес-класс и за $687 — в эконом. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в бизнес и экономкласс соответственно.

Две недели назад Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.