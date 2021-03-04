Китайский инвестор вложит $2,5 млн в строительство зоны отдыха на Ташморе

На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На Ташморе (Туябогузское водохранилище. — Прим. ред.) наконец появится комфортабельная зона отдыха. Ее планируют построить инвесторы из Китая на площади 7 гектаров.

На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях >>

Об этом договорились и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и генеральный директор китайской компании Linyi Investment Group Чен Мин Чи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На первом этапе в проект инвестируют 2,5 миллиона долларов, будет трудоустроено около 100 специалистов.

В рамках встречи обсудили также возведение экотуристического парка площадью 36 га в Кибрайском районе Ташобласти. Проект оценивается в 1 миллион долларов.

Также в планах — реализация проекта по производству газобетона в Юкоричирчикском районе.