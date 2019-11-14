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Учения по повышению боеготовности ВС РУз

Учения по повышению боевой готовности прошли в Кашкадарье

© МВД РУз
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Sputnik Узбекистан

При выполнении поставленных задач подразделениям предстояло провести спецоперацию на захваченном условными вооруженными формированиями стратегическом предприятии.  

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Гузарском районе Кашкадарьинской области прошли учения по предотвращению чрезвычайных происшествий и обеспечению безопасности, сообщается на сайте МВД.

Оперативно-тактические учения прошли с участием регионального отделения Национальной гвардии, региональных управлений СГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Минздрава и сотрудников Шуртанского газохимического комплекса.

По сообщению МВД, основной целью занятий является повышение боеготовности спецподразделений регионов республики в чрезвычайных условиях.

При выполнении поставленных задач подразделениям предстояло провести спецоперацию на захваченном условными вооруженными формированиями стратегическом предприятии.  

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Предприятие было окружено и блокировано, после чего спецгруппа вступила в переговоры с вооруженным бандформированием. Захватчикам предложено сложить оружие и сдаться. Однако после получения отказа были предприняты меры по их обезвреживанию.

Далее отработаны спасательные меры на спецобъектах при пожаре и землетрясении.  

По итогам учений соединениям были выставлены оценки, даны рекомендации.

Теги:
захват, нацгвардия, Узбекнефтегаз, Шуртанский ГХК, МВД, МЧС, СГБ, Узбекистан, Кашкадарьинская область, учения, Военнослужащие, спецоперация



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