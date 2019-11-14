Учения по повышению боевой готовности прошли в Кашкадарье

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Гузарском районе Кашкадарьинской области прошли учения по предотвращению чрезвычайных происшествий и обеспечению безопасности, сообщается на сайте МВД.
Оперативно-тактические учения прошли с участием регионального отделения Национальной гвардии, региональных управлений СГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Минздрава и сотрудников Шуртанского газохимического комплекса.
По сообщению МВД, основной целью занятий является повышение боеготовности спецподразделений регионов республики в чрезвычайных условиях.
При выполнении поставленных задач подразделениям предстояло провести спецоперацию на захваченном условными вооруженными формированиями стратегическом предприятии.
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Предприятие было окружено и блокировано, после чего спецгруппа вступила в переговоры с вооруженным бандформированием. Захватчикам предложено сложить оружие и сдаться. Однако после получения отказа были предприняты меры по их обезвреживанию.
Далее отработаны спасательные меры на спецобъектах при пожаре и землетрясении.
По итогам учений соединениям были выставлены оценки, даны рекомендации.