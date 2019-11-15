Командование Национальной гвардии Казахстана посетило Узбекистан

В ближайшее время сторонами рассматривается вопрос организации совместных учений. Казахские военные ознакомились и с последними инновационными разработками в охранной службе Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Казахская военная делегация во главе с генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым находится в Ташкенте, сообщается на сайте Национального информационного агентства Узбекистана со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Узбекистана.

© УзНИА Ознакомление с последними вооруженными новинками. Главы нацгвардий РУз и РК. Ноябрь 2019

На встрече с генерал-полковником Баходиром Ташматовым были обсуждены последующие направления совместного многоотраслевого сотрудничества, обмен опытом между военнослужащими обеих стран.

Казахская делегация посетила одно из командований узбекской Национальной гвардии, где ознакомилась с состоянием материально-технической базы, современными вооружениями узбекских партнеров. Также для гостей был проведен парад почетного караула и развод конного эскадрона, продемонстрирована физическая и боевая готовность военнослужащих Узбекистана.

"В ближайшее время мы рассматриваем вопрос об организации совместных военных учений. Вместе с тем, хочу отметить, Нацгвардии Узбекистана чуть больше 2,5 года, и я впечатлен тем объемом проделанной работы нашими узбекскими коллегами за столь короткий промежуток", - отметил генерал-лейтенант Р. Жаксылыков.

Казахские военные также высоко оценили конный полк узбекской гвардии, которого, по признанию казахской стороны, нет в составе Национальной гвардии Казахстана.

Делегация посетила и военно-академический лицей "Школа Темурбеков", а также ознакомилась с последними внедренными инновационными разработками в охранной службе.

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В заключительный день визита военные побывали на учебном полигоне в Чирчике, где состоялось показательное выступление по нейтрализации террористической группировки оперативным отделением Национальной гвардии Узбекистана. Гостей особенно впечатлила "инновационная стрельба".

Напомним, не так давно в Ташкенте побывала другая военная делегация из Казахстана во главе с командующим войсками регионального командования "Юг" генерал-майором Кайдаром Каракуловым.