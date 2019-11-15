Минюст официально прокомментировал дело по "Туркуаз"

Министерство напомнило, что 90% исковых требований турецких инвесторов к Узбекистану по экспроприации торговой сети были отклонены международным арбитражом еще месяц тому назад.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров вынес решение по иску Güneş Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi и других турецких компаний против Узбекистана еще в начале октября текущего года, сообщается в официальном сообщении Минюст.

"Несмотря на то, что Министерство юстиции Узбекистана остается приверженным к требованию сохранения конфиденциальности деталей данного решения, после тщательного изучения решения Арбитражного трибунала министерство сочло необходимым обратить внимание общественности на отдельные моменты, которые искаженно освещаются в прессе со ссылкой на гражданина Турции В. Гунеша", - говорится в нем.

Согласно заявлению ведомства, международный трибунал поддержал позицию узбекского правительства по большинству пунктов иска и отклонил подавляющую часть завышенных требований истцов, за исключением минимальной суммы.

"Фактически Трибунал, признав отсутствие своей юрисдикции, отклонил иск трех из шести первоначальных истцов, которые не подпадали под понятие "инвестора" в стране. Полностью отклонены претензии истцов о нанесении им морального вреда в размере 180 млн долл. США, а также представленные истцами завышенные оценки размера материального ущерба – более 66 млн долл. США", - сообщает министерство.

Также трибунал отказал в рассмотрении всех претензий истцов в отношении утверждений о жестоком обращении, о чем заявлял Вахит Гюнеш, владелец вышеупомянутой компании.

По решению арбитража, правовые основы для подачи иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против республики признаны отсутствующими.

В конечном итоге трибунал присудил лишь 10% от первоначальной суммы заявленных убытков, что составляет 26 млн долл. США (без учета процентов и расходов).

Оценка же, предоставленная истцами, признана международным судом как спекулятивная и ненадежная.

Вместе с тем сообщается, что в настоящее время никаких препятствий для ведения бизнеса в Узбекистане для истцов нет.

После 6 лет простоя вновь открылся бывший торговый центр Turkuaz

В завершение обращения узбекский Минюст напоминает, что правительство Узбекистана хотя и всесторонне поддерживает приток иностранных инвестиций и заверяет в гарантированном обеспечении их правовой защиты, местные законы тем не менее должны соблюдаться и уважаться иностранными инвесторами, коррупция всячески избегаться, а налоги оплачиваться.

Торговый комплекс "Туркуаз" появился на узбекском рынке в начале 2000-х годов и проработал почти 10 лет. Весной 2011 года его деятельность была приостановлена из-за выявленных многочисленных нарушений узбекского законодательства.