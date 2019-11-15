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Journalist take pictures outside the venue of a summit at the Belt and Road Forum in Beijing

Узбекская делегация приняла участие в Международном полицейском форуме

REUTERS / Thomas Peter
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Sputnik Узбекистан

Укрепление сотрудничества в подготовке кадров для полицейской системы, эффективное использование современных технологий в учебном процессе оказались в повестке международного форума.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Узбекская делегация приняла участие в XV Международном полицейском форуме в Пекине.

Форум этого года посвящен теме борьбы с киберпреступностью. Параллельно с мероприятием состоялся также и I Международный форум по направлению полицейское образование.

Начальник Академии МВД в КНР
© Академия МВД РУз
Генерал-лейтенант Баходир Матлюбов в Пекине на полицейском форуме

Узбекскую делегацию возглавил начальник Академии МВД Узбекистана, генерал-лейтенант Баходир Матлюбов.

В форуме приняли участие около 50 учебных заведений из 26 стран.

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Обсуждались вопросы по предотвращению современных угроз киберпреступности, распространения передового опыта в борьбе с кибертерроризмом, укрепления сотрудничества между учебными заведениями в подготовке кадров для полицейской системы, а также эффективное использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе.




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