Контртеррористические учения "Джейран" прошли в Узбекистане

Тактико-специальные учения по ознакомлению с уровнем готовности узбекских силовых структур к внештатным ситуациям, а также при возникновении угроз террористического характера с применением химических и биологических агентов прошли в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На полигоне Института гражданской защиты МЧС Узбекистана прошли контртеррористические химико-биологические учения "Джейран". Об этом сообщает узбекское национальное информагентство со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета промышленной безопасности республики.

В учениях были задействованы более 250 бойцов силовых структур и специалистов специализированных ведомств, использовано 235 единиц специальной техники.

План "Джейран" был разработан совместно с представителем Европейской компании ENCO (Польша) и состоял из четырех частей.

В рамках программы Нацгвардия Узбекистана на территории Института гражданской защиты МЧС отработала тактико-специальные учения по химической безопасности с целью ознакомления с уровнем готовности органов управления и подразделений силовых структур к действиям при возникновении внештатных ситуаций и при возникновении угроз террористического характера с применением химических и биологических агентов.

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В работе были использованы робототехника и специально обученные собаки. К участию привлекли по одному специалисту из Афганистана, Монголии и Кыргызстана. Командовал учениями заместитель командующего Национальной гвардии.

За учениями наблюдали представители ООН, ЕС, РАТС ШОС и других международных организаций, руководители и координаторы пяти региональных секретариатов центров передового опыта, специалисты из 15 стран Европы, Африки и Азии, а также редактор и один журналист Европейского журнала по безопасности и обороне.

Во время учений организована ограниченная демонстрация специальной техники, контингента сил и специалистов, их оснащения, а также ознакомление с Институтом гражданской защиты МЧС.

Напомним, в республике утвержден национальный план действий Узбекистана по выполнению международных документов в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2018-2021 годы.

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