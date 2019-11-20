В российской военной академии открыт уголок узбекской армии

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации открыт уголок узбекской армии.

Церемония открытия уголка состоялась в рамках мероприятия в честь дня принятия узбекского государственного флага.

Минобороны Стенд узбекской армии в военной академии

Уголок отражает историю создания и развития узбекских вооруженных сил, историю республики.

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В церемонии открытия уголка участвовал первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Олег Макареевич.

Минобороны Открытие узбекского уголка армии в военной академии

Узбекский полковник Джахонгир Бекмурадов, обучающийся в российской военной академии рассказал участникам мероприятия – генералам, офицерам и слушателям академии из зарубежных государств, об узбекской миротворческой политике, истории национальной армии, а также о военных реформах республики.

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Напомним, в ходе своего визита в Узбекистан в прошлом году российский министр обороны Шойгу отметил о готовности России увеличить число мест для военнослужащих из Узбекистана, которые смогут обучаться в российских военных вузах.