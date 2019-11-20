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Открытие уголка узбекской армии

В российской военной академии открыт уголок узбекской армии

Минобороны РУ
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Sputnik Узбекистан

В военной академии Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия уголка национальной армии Узбекистана. Представленные экспонаты отражают историю и современность узбекской армии.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации открыт уголок узбекской армии. 

Церемония открытия уголка состоялась в рамках мероприятия в честь дня принятия узбекского государственного флага.

Стенд узбекской армии в военной академии
Минобороны
Стенд узбекской армии в военной академии

Уголок отражает историю создания и развития узбекских вооруженных сил, историю республики.

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В церемонии открытия уголка участвовал первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Олег Макареевич.

Открытие узбекского уголка армии в военной академии
Минобороны
Открытие узбекского уголка армии в военной академии

Узбекский полковник Джахонгир Бекмурадов, обучающийся в российской военной академии рассказал участникам мероприятия – генералам, офицерам и слушателям академии из зарубежных государств, об узбекской миротворческой политике, истории национальной армии, а также о военных реформах республики.

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Напомним, в ходе своего визита в Узбекистан в прошлом году российский министр обороны Шойгу отметил о готовности России увеличить число мест для военнослужащих из Узбекистана, которые смогут обучаться в российских военных вузах.

Теги:
открытие, генерал, офицер, Военнослужащие, военные, Образование, сотрудничество, Россия, Узбекистан, Армия



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