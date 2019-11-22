Определены задачи по поддержке деятельности Института ядерной физики Узбекистана

Поставлена задача активизировать участие института в координации ядерной науки и технологий, а также эффективно использовать научный потенциал учреждения в реальном секторе экономики страны.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по поддержке научно-исследовательской деятельности Института ядерной физики".

Для развития ядерной науки и технологий, совершенствования проведения научных исследований в данной области определены основные направления деятельности узбекского Института ядерной физики.

В частности, отмечена необходимость проведения фундаментальных, прикладных, инновационных исследований и внедрение в практику научно-инновационных разработок в ядерной физике, атомной энергетике, ядерных технологиях и прочих, а также обеспечения эффективности функционирования института послевузовского образования.

В документе отражены и такие задачи, как активизация участия в координации ядерной науки и технологий, эффективное использование научного потенциала института в реальном секторе экономики страны.

Постановлением утверждены: целевая программа по совершенствованию деятельности Института ядерной физики Академии наук; программа научно-исследовательских работ на 2020–2024 годы, а также определены целевые показатели института до 2021-го.

Поставлена задача в ближайшие сроки повысить квалификацию научных сотрудников института в ведущих зарубежных научных центрах и на производственных предприятиях с привлечением средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей, Фонда "Эл-юрт умиди" при Агентстве развития государственной службы при президенте Узбекистана, а также внебюджетных средств самого института.

Начиная с 1 января 2020 года в институте приостанавливается проведение фундаментальных исследований в рамках научно-технических программ. А высвобождаемые бюджетные средства будут направлены на финансирование расходов по содержанию института.

Источниками финансирования деятельности института определены госбюджет, международные гранты, собственные средства института, которые поступают за счет хозяйственной деятельности, а также прочие, не запрещенные узбекским законом, источники.

Поставлена задача в ближайшее время разработать и утвердить концепцию развития научно-изыскательской деятельности института до 2030 года.

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Исследования в области ядерной физики в Узбекистане начались в советский период, еще в 40-х. Интенсивное развитие пришлось на 50-е годы прошлого столетия. Разработки по использованию атомной энергии в мирных целях начались с образования Института ядерной физики Академии наук Узбекистана еще в 1956-м.