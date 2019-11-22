Правозащитники проверили условия труда собирающих урожай осужденных

Представители уполномоченного по правам человека в Узбекистане проверили деятельность одной из республиканских колоний на предмет привлечения заключенных к принудительным работам на полях. Нарушений закона не выявлено.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Омбудсмен Узбекистана опубликовал отчет по итогам проведенного мониторинга организации труда узбекских осужденных на сельхозработах в рамках пресечения и профилактики принудительного труда и нарушений прав человека.

Правозащитники устроили внезапный рейд в колонии-поселении №42 Зангиатинского района Ташкента, а также в место временного размещения осужденных, задействованных на уборке урожая в Джизакской области.

По данным аппарата омбудсмена, в сборе урожая участвуют 230 человек, из них 150 женщин и 80 мужчин. Все работы организованы в установленное законом время, а для людей созданы необходимые при временном размещении условия — кирпичное здание для женщин и утепленные водонепроницаемые палатки для мужчин.

В ходе проверки установлено, что на общественные работы лица, отбывающие наказание в колонии, вышли добровольно за установленную плату в 800 сумов за килограмм при первом сборе и 1200 сумов при втором.

Фактов принуждения к сбору урожая не выявлено. Более того, для лиц старше 45 лет нет установленных минимальных ежедневных норм, а те, кто по состоянию здоровья не могут работать в поле, доставлены обратно в колонию для стационарного лечения

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Сами граждане, содержащиеся в колонии, считают созданные на сельхозработах условия приемлемыми. По итогам проверки стало известно, что к дисциплинарному взысканию были привлечены лишь четверо, грубо нарушивших режим исправительного учреждения.

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