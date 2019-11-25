Страны-участницы СНГ по использованию мирного атома обсудили перспективы сотрудничества

В случае возникновения радиационной аварийной ситуации на территории той или иной страны-участницы проектов по использованию мирного атома достигнута договоренность о совместном взаимодействии.

ТАШКЕНТ, 25 ноя -Sputnik. В Минске состоялось очередное заседание комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщает госкорпорация "Росатом".

На мероприятие прибыли делегации Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседания были одобрены проекты рамочной программы сотрудничества государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030-го, а также определены дальнейшие шаги по реализации первого этапа данной программы в 2021-2025 годах.

В основу документа заложены положения проекта Стратегии экономического развития СНГ до 2030-го и основные положения национальных стратегий развития энергетики и отраслей промышленности.

Для повышения уровня безопасности атомной инфраструктуры принято решение разработать конкретные мероприятия по реагированию на любые чрезвычайные ситуации.

Участники одобрили план мероприятий по реализации практических мер к Соглашению о взаимодействии стран-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Рассмотрены вопросы сотрудничества государств-участников СНГ в области производства, использования и продвижения изотопной продукции.

Достигнута договоренность о разработке межгосударственного стандарта по проведению визуального и измерительного контроля во взаимодействии с Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации "Атомная энергия".

Также принято решение о создании Ассоциации органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии стран СНГ и их организаций научно-технической поддержки.

В связи с обращениями принято решение о разработке концепции государств-членов СНГ по обращению с радиоактивными материалами и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Очередное заседание Комиссии состоится во втором полугодии 2020-го.

Комиссия государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях образована в 1997 году. Она является консультативным органом отраслевого сотрудничества, который координирует действия стран СНГ в сфере атомной энергетики, обеспечивает подготовку программ и проектов соглашений для их принятия руководящими органами СНГ в области мирного использования атомной энергии в целях повышения безопасности при эксплуатации объектов атомной отрасли.