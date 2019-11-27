Ядерщики Узбекистана намерены укрепить сотрудничество с коллегами из РФ

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана укрепляет сотрудничество с дубнинским Объединенным институтом ядреных исследований, сообщает РИА Новости.
Утверждена целевая программа по совершенствованию деятельности Института ядерной физики на 2020-2024 годы. Сторонами запланирована разработка плана проведения совместных научных исследований и подготовка кадров на базе института в Дубне.
Предусматривается и участие узбекских ядерщиков в крупных научных проектах на Большом адронном коллайдере Европейской организации по ядерным исследованиям.
В апреле Институт ядерной физики и АО "Русатом Хэлскеа" (компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности), а также отраслевой комплекс "Русатом – Международная сеть" подписали меморандум о сотрудничестве в области радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.
В соответствии с документом будет создано СП по циклотронному радиохимическому производству на площадке узбекского института, а также реализована радиоизотопная продукция как в республике, так и за ее пределами. К проекту также привлекли и компанию Integra GmbH, которая занимает одну из ведущих позиций в России в сфере услуг наземного нефтесервиса.
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Институт ядерной физики Узбекистана был создан в 1956 году и являлся крупнейшим подобным научным учреждением Центральной Азии. Дубнинский Объединенный институт ядерных исследований оставался среди его основных партнеров в сфере исследования вопросов ядерной физики. В институте установлен исследовательский ядерный реактор ВВР-СМ - единственный в регионе, работающий на мощности 10 МВт.