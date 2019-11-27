Ядерщики Узбекистана намерены укрепить сотрудничество с коллегами из РФ

Разработан узбекско-российский план совместных научных исследований в сфере, а также достигнута договоренность о подготовке узбекских кадров на базе института в Дубне.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана укрепляет сотрудничество с дубнинским Объединенным институтом ядреных исследований, сообщает РИА Новости.

Было принято соответствующее постановление президента Узбекистана, которое опубликовано на сайте национальной базы законодательства.

Утверждена целевая программа по совершенствованию деятельности Института ядерной физики на 2020-2024 годы. Сторонами запланирована разработка плана проведения совместных научных исследований и подготовка кадров на базе института в Дубне.

Предусматривается и участие узбекских ядерщиков в крупных научных проектах на Большом адронном коллайдере Европейской организации по ядерным исследованиям.

В апреле Институт ядерной физики и АО "Русатом Хэлскеа" (компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности), а также отраслевой комплекс "Русатом – Международная сеть" подписали меморандум о сотрудничестве в области радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.

В соответствии с документом будет создано СП по циклотронному радиохимическому производству на площадке узбекского института, а также реализована радиоизотопная продукция как в республике, так и за ее пределами. К проекту также привлекли и компанию Integra GmbH, которая занимает одну из ведущих позиций в России в сфере услуг наземного нефтесервиса.

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Институт ядерной физики Узбекистана был создан в 1956 году и являлся крупнейшим подобным научным учреждением Центральной Азии. Дубнинский Объединенный институт ядерных исследований оставался среди его основных партнеров в сфере исследования вопросов ядерной физики. В институте установлен исследовательский ядерный реактор ВВР-СМ - единственный в регионе, работающий на мощности 10 МВт.