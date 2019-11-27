Руководители госорганов отработали действия на учениях на полигоне "Чирчик"

Ежегодные сборы призваны обеспечить единство узбекской армии и народа, развить сотрудничество ведущих ведомств с министерством обороны в процессе реформирования армии, а также совершенствовать практические навыки руководителей в ряде военных дисциплин.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. По распоряжению главы государства в республике ежегодно проводятся учебные сборы для руководителей органов власти. В текущем году двухэтапные сборы проводятся с ноября по декабрь с участием руководящего состава органов государственного и хозяйственного управления, а также госвласти на местах.

Первый этап был организован на базе окружного военного полигона «Чирчик», куда были привлечены руководители госорганов, хозяйственных объединений и других организаций.

В церемонии открытия принял участие министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов.

Как было отмечено, подобные мероприятия призваны обеспечить единство узбекской армии и народа, развить сотрудничество ведущих министерств и ведомств с министерством обороны в процессе реформирования армии и военного строительства, развития оборонной промышленности республики, а также совершенствовать практические навыки руководителей в ряде военных дисциплин.

Среди участников более 400 руководителей госорганов, хозяйственных объединений и других организаций. Участники ознакомились, а также испытали образцы современной военной техники и оружие национальной армии.

Учения по повышению боевой готовности прошли в Кашкадарье

Учебные занятия продлятся три дня.