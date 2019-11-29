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Принятие военной присяги

Воинский призыв 2020: что ждет узбекских новобранцев

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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В вооруженных силах Узбекистана с 2020 года отказываются от военной присяги, заменив ее клятвой на верность Родине. Кроме того, вводится новый порядок прохождения медкомиссии, а также повышается возрастной ценз для срочной службы.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. В Узбекистане с нового года меняются правила призыва в армию, а также порядок приема на контрактную службу. О деталях проводимых реформ рассказали представители Минобороны и Минздрава республики в ходе брифинга.

В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан начальник штаба Министерства обороны подполковник Кахрамон Камолов сообщил, что призывники, начиная с 2020 года, вместо привычной "Воинской присяги" будут приносить "Присягу Родине".

Кахрамон Камолов , подполковник, начальник управления главного управления кадров МО
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кахрамон Камолов , подполковник, начальник управления главного управления кадров МО
Содержание и текст клятвы сформирован в соответствии с национальным менталитетом, историческими традициями, а также с учетом опыта в военной сфере.

Претерпела изменения и процедура приема военнослужащих по контракту. В частности, отслужившие в армии солдаты-срочники для продолжения военной карьеры теперь будут проходить всего пять видов отбора вместо 12. Дублировавшие друг-друга процедуры были исключены. 

Улугбек Кадыров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Улугбек Кадыров
Пройти военную медкомиссию также стало проще. Четырехэтапная проверка упразднена, вместо этого призывнику достаточно будет пройти комиссию лишь один раз — в том вузе, в который он намерен поступать.

Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане изменились правила призыва в армию
По словам начальника управления Министерства обороны подполковника Улугбека Кадырова, изменится и порядок прохождения первичной военно-медицинской комиссии. Комплексное обследование ждет юношей не в 16 лет, а по фактическому возрасту после окончания 11-го класса либо третьего курса колледжа или академического лицея. Медкомиссию обязаны пройти также кандидаты на контрактную службу в Нацгвардии, МВД, МЧС и СНБ.

Хорошие новости для тех, кто после учебы в вузе решил сделать карьеру военного. На годичную службу в армии будут призываться граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее верхний порог ограничивался 23-мя годами, поэтому многие юноши не успевали к этому сроку закончить университет и вступить в ряды вооруженных сил.

Теги:
присяга, Реформы, Минздрав Узбекистана, Минобороны Узбекистана, Армия, призывники, призыв в армию, Узбекистан



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