В Минске обсудили приоритеты формирования общего рынка труда СНГ

Рабочие группы стран СНГ обсудили совместные проекты в сфере охраны труда на ближайшие годы, а также регулирования миграции рабочей силы.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялись заседания рабочих групп экспертов по подготовке проектов Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах и Требований к осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

В заседаниях участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси – базовой организации стран СНГ в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда, Белорусского национального технического университета – базовой организации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров по нормированию труда, Исполкома Содружества.

Узбекскую делегацию представили заместитель начальника государственной трудовой инспекции А.Шарапов, главный государственный эксперт по условиям труда Министерства занятости и трудовых отношений А.Жураев.

По обсуждаемым рекомендациям и требованиям каждая страна представила свои предложения. Рабочие группы договорились о принятии заключительных документов на уровне консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ. Проекты будут включены в перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2020–2022 годы.

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Принято решение об участии Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в разработке проекта Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах.

Разработка Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах и Требований к осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда предусмотрена Приоритетными мероприятиями по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017 – 2020 годы.

Напомним, летом этого года Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана огласило данные, согласно которым из 13,5 млн. экономически активного населения лишь 40% трудятся официально, а остальные 60%, или 8,1 млн. человек, работают в теневом секторе. Узбекское правительство в этой связи, объявило об осуществлении программы мероприятий, призванных решению проблему теневой занятости. В соответствии же с официальной статистикой, в настоящее время безработными являются 1 млн. 400 тыс. граждан.