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Офицеры узбекской армии

Съезд ДОСААФ СНГ рассмотрит вопрос возвращения в союз Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Республика вышла из международного союза в середине 90-х. Взаимодействие активизировалось в последние годы. Главным образом, работа ведется по обучению молодежи начальным военным знаниям, развитию технических и военно-прикладных видов спорта.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Организация содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар" хочет войти в Международный союз общественных объединений "Союз добровольных обществ содействия армии, авиации и флоту Содружества Независимых Государств", передает РИА Новости со ссылкой на председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Учитывая наш положительный опыт взаимодействия, в Центральный совет ДОСААФ СНГ обратилась организация содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар" о принятии ее в члены ДОСААФ СНГ", - сказал А.Колмаков на отчетно-выборном съезде ДОСААФ РФ.

Очередной съезд союза состоится завтра - 13 декабря. Как сообщается, данный вопрос один из главных в повестке дня. Ожидается и подписание плана двухстороннего сотрудничества на 2020-2021 годы.

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Международный союз ДОСААФ стран СНГ был создан в сентябре 1992-го в Ташкенте. В него входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. По отдельным программам ДОСААФ России сотрудничает и с обществом содействия обороне Монголии.

Напомним, Узбекистан прекратил свою деятельность в организации еще в середине 1990-х. В июне текущего года в ходе визита председателя центрального совета ОСО Узбекистана "Ватанпарвар" Рустама Ниязова в ДОСААФ России между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Теги:
военное сотрудничество, Узбекистан, Армия, Россия



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