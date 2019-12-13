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Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане

На крупнейшем военном полигоне Узбекистана проведены массовые тактические учения

© Министерство обороны Узбекистана.
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Для преодоления заминированных участков местности были применены пушки-гаубицы, орудия реактивной артиллерии.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Тактико-специальные учения прошли на крупнейшем военном полигоне “Каттакурган”. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана. 

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В учениях были задействованы артиллерийские подразделения соединений и частей Юго-Западного особого военного округа.

  • Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
    Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
    Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
    © Министерство обороны Узбекистана.
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© Министерство обороны Узбекистана.
Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане

Военнослужащие отработали действия по преодолению зараженного и заминированного участков местности, отразили "внезапные" нападения противника. В боевой стрельбе применены 122-мм гаубицы, 152-мм пушки и 122-мм орудия реактивной артиллерии.

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Как отмечается в сообщении Минобороны, все намеченные цели были уничтожены.

Напомним, военный полигон "Каттакурган" в Центральном военном округе был сдан в эксплуатацию  в начале ноября текущего года. Он является крупнейшим в республике, включает в себя парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медпункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы, а также центр культуры.

Теги:
Минобороны Узбекистана, полигон "Каттакурган", военные учения



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