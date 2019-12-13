На крупнейшем военном полигоне Узбекистана проведены массовые тактические учения

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Тактико-специальные учения прошли на крупнейшем военном полигоне “Каттакурган”. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана.
В Узбекистане введен в эксплуатацию крупнейший военный полигон
В учениях были задействованы артиллерийские подразделения соединений и частей Юго-Западного особого военного округа.
- Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане© Министерство обороны Узбекистана.
- Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане© Министерство обороны Узбекистана.
Военнослужащие отработали действия по преодолению зараженного и заминированного участков местности, отразили "внезапные" нападения противника. В боевой стрельбе применены 122-мм гаубицы, 152-мм пушки и 122-мм орудия реактивной артиллерии.
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Как отмечается в сообщении Минобороны, все намеченные цели были уничтожены.
Напомним, военный полигон "Каттакурган" в Центральном военном округе был сдан в эксплуатацию в начале ноября текущего года. Он является крупнейшим в республике, включает в себя парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медпункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы, а также центр культуры.