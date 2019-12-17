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Узбекские военные стали победителями в Международном конкурсе "Лучший воин"

Минобороны
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Sputnik Узбекистан
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Представители Минобороны Узбекистана приняли участие в состязании впервые. Решающим этапом оказалось соревнование в сфере военной топографии. Преодолев все препятствия, узбекские военные пришли к финалу первыми.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана приняли участие в ежегодном конкурсе "Лучший воин" среди военнослужащих США (Миссисипи) и заняли первое место в своей категории.

Представители Минобороны показали лучшие результаты уже на первом этапе, пройдя полосу препятствий за сравнительно короткое время (младший сержант Мухриддин Очилов - 8 минут 35 секунд и Сардор Мамарасулов - 10 минут и 8 секунд). В соревновании приняли участие 14 сержантов из разных подразделений Национальной гвардии штата Миссисипи.

  • Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин"
    Минобороны
  • Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин"
    Минобороны
  • Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин"
    Минобороны
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Минобороны
Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин"

Далее узбекские военнослужащие успешно сдали зачеты по физподготовке, разборке-сборке американского стрелкового оружия (пистолета "Беретта", автомата М-4, ручного пулемета М-240, крупнокалиберного пулемета М-249 и автоматического миномета), а также по оказанию первой медицинской помощи при ранениях и травмах. Отличную сноровку, боевую выучку молодые сержанты смогли продемонстрировать и в марш-броске на 20 км и стрельбе из различного стрелкового оружия, а также метании ручных гранат.  

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В заключительный день на состязании в сфере военной топографии участники в ночных условиях в незнакомой и лесистой местности должны были отыскать пять контрольных пунктов в течение четырех часов. Преодолев все препятствия, узбекские военные пришли к финишу первыми. 

Минобороны
Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин" - первое место

Старший сержант Сардор Мамарасулов и младший сержант Мухриддин Очилов в своей категории заняли первое место. Их наградили медалями и сувенирами.

Теги:
нацгвардия, США, Конкурс, Военнослужащие



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