Узбекские военные стали победителями в Международном конкурсе "Лучший воин"

Представители Минобороны Узбекистана приняли участие в состязании впервые. Решающим этапом оказалось соревнование в сфере военной топографии. Преодолев все препятствия, узбекские военные пришли к финалу первыми.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана приняли участие в ежегодном конкурсе "Лучший воин" среди военнослужащих США (Миссисипи) и заняли первое место в своей категории.

Представители Минобороны показали лучшие результаты уже на первом этапе, пройдя полосу препятствий за сравнительно короткое время (младший сержант Мухриддин Очилов - 8 минут 35 секунд и Сардор Мамарасулов - 10 минут и 8 секунд). В соревновании приняли участие 14 сержантов из разных подразделений Национальной гвардии штата Миссисипи.

Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин" Минобороны

Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин" Минобороны

Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин" Минобороны 1 / 3 Минобороны Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин"

Далее узбекские военнослужащие успешно сдали зачеты по физподготовке, разборке-сборке американского стрелкового оружия (пистолета "Беретта", автомата М-4, ручного пулемета М-240, крупнокалиберного пулемета М-249 и автоматического миномета), а также по оказанию первой медицинской помощи при ранениях и травмах. Отличную сноровку, боевую выучку молодые сержанты смогли продемонстрировать и в марш-броске на 20 км и стрельбе из различного стрелкового оружия, а также метании ручных гранат.

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В заключительный день на состязании в сфере военной топографии участники в ночных условиях в незнакомой и лесистой местности должны были отыскать пять контрольных пунктов в течение четырех часов. Преодолев все препятствия, узбекские военные пришли к финишу первыми.

Минобороны Узбекские военные на конкурсе "Лучший воин" - первое место

Старший сержант Сардор Мамарасулов и младший сержант Мухриддин Очилов в своей категории заняли первое место. Их наградили медалями и сувенирами.