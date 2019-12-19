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Поля готовые к капельному орошению

Российские ученые представили в Узбекистане интеллектуальную систему подачи воды

© Sputnik / Юрий Лашов
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Sputnik Узбекистан
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Главными преимуществами технологии являются снижение объемов подачи воды на полив, засоленности почвы, недопущение образования луж, быстрая установка на любых оросительных системах и самое главное - постоянная связь с растением и почвой.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Резидент российского Инновационного центра "Сколково" - компания AIST представила узбекским коллегам свою разработку - адаптивную интеллектуальную систему подачи воды и минеральных удобрений.

Система была представлена на отведенной Минводхозом участке земли в Паркентском районе Ташкентской области.

Технология представляет собой аппаратно-программный комплекс, базирующийся на беспроводной связи с интеллектуальной системой полива. Система осуществляет полив и подачу минеральных удобрений как для деревьев, так и для овощных культур, а также осуществляет адресную и точечную подачу воды и минеральных удобрений каждому растению в необходимом объеме и в нужное время.

  • Российская разработка по подаче воды
    НАПУ
  • Российская система интеллектуальной подачи воды в Узбекистане
    НАПУ
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НАПУ
Российская разработка по подаче воды

Она адаптируется под конкретное поле, учитывая локальные почвенно-климатические условия и вид растения, создаёт базу данных об объёме поданной воды, времени работы системы, температуре и влажности, поддерживает заданную величину влажности в корнеобитаемом слое.

По словам разработчиков, широкое применение системы позволит сэкономить объем израсходованной воды до 80%, электроэнергии − на 15-30%, не допуская при этом засоления, закисления, заболачивания поля.

Система способна работать в течение всего поливного сезона благодаря полностью автономному режиму.

Устройство формирует цифровую карту полива и при поливе или внесению удобрений принимает самостоятельное решение.

Адаптированная интеллектуальная система управляется по каналам связи WI-FI, GSM при помощи любых устройств (планшет, смартфон, ноутбук). Модули и датчики, входящие в состав системы, имеют автономное электропитание и встроенное программное обеспечение, управляются центральным блоком по радиоканалу связи радиусом действия до 3 км.

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Разработка признана актуальной и эффективной для местных условий, особенно с учетом того, что ежегодно в оросительный сезон в республике из-за отсутствия достаточных запасов водных ресурсов сельское хозяйство сталкивается с растущим дефицитом воды.

Теги:
орошение земель, Ташкентская область, Россия, водоснабжение



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