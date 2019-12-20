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Вертолеты Ми-35

Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/trend/20191220/13062558/Rossiya-nachala-postavki-vertoletov-Mi-35M-v-Uzbekistan-.html

Поставка произведена в рамках двустороннего соглашения. До конца года должны быть импортированы дополнительно три вертолета. В течение двух лет Россия поставит в республику в общей сложности 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Россия начала поставки в Узбекистан транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно договоренностям с Минобороны Узбекистана, Россия в ближайшие два года должна поставить в республику 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Поставка первых четырех машин была запланирована на четвертый квартал 2019 года.

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"Поставки начались, первый вертолет уже прибыл в одну из частей ВВС Узбекистана", - сказал собеседник агентства. График поставок, при этом, не был конкретизирован.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.

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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Теги:
Ми-35, Минобороны Узбекистана, Россия, поставки, импорт, вертолеты



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