Гражданская война в Афганистане может приобрести межэтнический характер - эксперт

По словам исследователя, сейчас в Исламской Республике с высокой степенью вероятности можно прогнозировать политический кризис, который будет развиваться на фоне усугубления межэтнических проблем.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Ситуация вокруг президентских выборов в Афганистане спровоцирует политический кризис в стране, который будет развиваться на фоне усугубления межэтнических проблем, заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с РИА Новости.

Впоследствии, по его словам, гражданская война может приобрести межэтнический характер, усугублению ситуации будет способствовать и позиция США, которые поддерживают нынешнего президента Ашрафа Гани.

Согласно итогам выборов, действующий президент Гани победил в гонке за пост лидера, набрав 50,64% голосов избирателей. Занявший второе место с 39,52% голосов действующий премьер-министр республики Абдулла Абдулла отверг предварительные итоги, заявив, что его команда могла бы выиграть выборы, если бы исключили незаконно полученные голоса. Как стало известно, команда Абдуллы уже подала свыше четырех тысяч жалоб в связи с предварительными результатами президентских выборов.

"События в Афганистане развиваются по негативному сценарию... Нынешний президент не имеет значительной поддержки внутри общества. И, по-видимому, использовал административный ресурс, включая масштабную фальсификацию, о чем говорит обращение сторонников Абдуллы о том, что было 4 тысячи нарушений. Я полагаю, что, скорее всего, это имело место", - сказал Евсеев.

По его словам, первоначально предполагалось, что США откажутся от поддержки Гани в пользу Абдуллы, что следовало из заявлений американской стороны до проведения выборов, однако визит в Афганистан американского президента Дональда Трампа ситуацию изменил.

Что означает внезапный визит Трампа в Афганистан

"Поддержка США президента, который идет на фальсификацию выборов, будет способствовать дестабилизации ситуации. Сейчас с высокой степенью вероятности можно прогнозировать политический кризис в стране, который будет развиваться на фоне усугубления межэтнических проблем, в первую очередь, между пуштунами, таджиками и хазарейцами. К этому могут примкнуть и узбеки", - считает эксперт.

Он отметил, что США идут на уступки в угоду собственным внутриполитическим интересам: они заинтересованы, чтобы в предвыборный год Трамп заключил некое соглашение с талибами.

"Такая ситуация способствует усугублению внутриполитической ситуации в Афганистане, что, скорее всего, будет сопровождаться актами терроризма... Афганистан в последние годы находится на грани гражданской войны. Если сейчас в этой войне участвуют в основном талибы, довольно разношерстные, радикальные организации, то такая масштабная фальсификация и ее поддержка со стороны США может привести к тому, что в войну будут втянуты более широкие слои общества и она может приобрести межэтнический характер", - резюмировал российский эксперт.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности информировало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Гани, его прямым конкурентом был Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены после рассмотрения жалоб кандидатов.