РФ приветствует участие Узбекистана в процессе мирного урегулирования в ИРА - источник

По словам эксперта, важным фактором является то, что узбекской стороне удалось заручиться определенной степенью доверия со стороны ключевых участников процесса урегулирования в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Россия приветствует вовлеченность Узбекистана и в целом соседних с Афганистаном государств в процесс мирного урегулирования в этой стране, передает РИА Новости со ссылкой на источник в официальных кругах.

"Мы в целом приветствуем максимальную вовлеченность соседей Афганистана в процесс мирного урегулирования в этой стране, потому что от того, как пойдет развитие ситуации в Исламской Республике, зависит и безопасность рубежей в том числе центральноазиатских государств, а именно Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана", - пояснил он.

По его словам, Узбекистан максимально эффективно стремится использовать свои традиционные каналы, связи с народами, проживающими в северной части Афганистана, с большой узбекской общиной в частности. Он отметил, что миротворческие функции Ташкента в данном регионе являются достаточно эффективными и узбекской стороне удалось заручиться определенной степенью доверия со стороны основных игроков на афганском поле.

"Мы знаем и то, что американские коллеги заинтересованы в вовлечении Узбекистана в общие усилия по заключению мирных договоренностей с группировкой "Талибан". Для нас исключительно важно то, что Узбекистан поддерживает "московский формат", где на одной площадке присутствуют и представители Кабула, и движения "Талибан", и, что очень важно, ключевых региональных игроков", - подчеркнул собеседник.

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Ранее представители США, РФ, КНР и Пакистана провели в Москве консультации по мирному урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз. Позже госдепартамент США сообщил, что участники прошедших консультаций приветствовали предложение Китая провести следующие внутриафганские переговоры в Пекине.