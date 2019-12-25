Объекты по разработке взрывчатых веществ выводятся из госсобственности

Это предусмотрено последними изменениями в закон "О разгосударствлении и приватизации". До сих пор предприятия подобной категории не могли быть приватизированы.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Отныне в Узбекистане организации, занимающиеся разработкой, производством и реализацией взрывчатых веществ могут быть приватизированы.

В закон "О разгосударствлении и приватизации" внесены изменения.

До настоящего времени предприятия и организации, занимающиеся разработкой, производством и реализацией взрывчатых веществ, а также специальных материалов и оборудования для их производства относились к объектам госсобственности, не подлежащих разгосударствлению и приватизации.

Правила в результате поправок изменились. Теперь указанные предприятия и организации могут быть разгосударствлены и приватизированы по постановлению президента.

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Полномочия реорганизованной ранее Госкомконкуренции переданы Агентству по управлению госактивами и его территориальным управлениям. Теперь ведомство может принимать решения о преобразовании госпредприятий в акционерные общества и выступать в качестве учредителя хозяйственных обществ и товариществ, а также держателя акций, долей и паев.