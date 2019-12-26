Для обсуждения проекта АЭС ожидается визит гендиректора "Росатома" в Узбекистан - МИД

В ходе визита планируется обсуждение дальнейших шагов по совместному строительству первой в республике АЭС, а также определение точных дат начала фактических строительных работ.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев посетит Узбекистан для обсуждения проекта строительства АЭС в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхома Неъматова.

На вопрос о том, на какой стадии находится реализация совместного проекта по строительству первой в Узбекистане АЭС, Неъматов коротко ответил: "В стадии оформления документов".

По его сведениям, в ближайшее время ожидается визит гендиректора "Росатома" в Узбекистан.

"Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана и "Росатом" обсудят как продвигать вопрос дальше и определят, когда начнется проект, обозначат точные даты. Думаю, в ходе визита Лихачева этот вопрос прояснится", - добавил он.

По его словам, площадку под строительство АЭС выбирали долго, так как ее пришлось согласовывать с соседними странами. В то же время он отметил важность проекта для растущих экономики и населения Узбекистана.

Условия строительства АЭС корпорацией "Росатом" в процессе обсуждения - источник

Как сообщалось ранее, условия строительства АЭС находятся в процессе обсуждения, генеральный контракт все еще не заключен, как это было ранее согласовано.

Напомним, Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. По договоренностям, госкорпорация "Росатом" обязуется построить в республике комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Сторонами уже выбрана приоритетная площадка строительства станции - вблизи озера Тузкан в Джизакской области, и здесь начаты инженерно-изыскательные работы со стороны специализированных учреждений российской корпорации.