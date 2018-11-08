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Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

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В результате инцидента погибли 11 человек, а также полицейский и предполагаемый преступник.

В ходе стрельбы в баре Borderline города Таузанд-Окс на юге Калифорнии погибли 11 человек, многие получили ранения.

Неизвестный мужчина вошел в заведение поздно вечером и открыл огонь из короткоствольного оружия, а также бросил несколько дымовых шашек. Бар был переполнен, поскольку там проходила студенческая вечеринка.

Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелявшего, а один из офицеров получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Смотрите на видео, что происходит на месте стрельбы.




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