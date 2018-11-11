Звезда танцпола - богомол: как насекомое зажигает под разные треки

В Сети появилось видео, где два богомола синхронно "пляшут" под разные композиции.

Богомолы — известные в природе танцоры. В период ухаживания самец насекомого устраивает целые представления. Чувству ритма богомола могут позавидовать и профессиональные танцоры. Правда "веселье" у этих необычных насекомых заканчивается быстро и трагически - после спаривания самка съедает своего партнера по танцу.

Известная узбекская юмористка устроила пляски на улице - видео

Ранее в интернете были опубликованы причудливые танцы британского премьер-министра Терезы Мэй, которые политик исполнила в рамках своего тура по Африке. Тогда движения Мэй пользователи Сети сравнили с танцем богомола.