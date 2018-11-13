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Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео

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© Youtube / Новинка

Парни нашли способ проникнуть на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, закрытый для пешеходов.

Чтобы пересечь мост, четверо мужчин притворились желтым автобусом.

Как видно на записи инцидента, которая попала на YouTube, необычное транспортное средство попытался задержать охранник, но "автобус" успел развернуться.

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке построили к саммиту АТЭС и открыли 11 августа 2012 года.

Движение пешеходов по мосту запретили, поскольку оно не предусмотрено проектной документацией и противоречит федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу.

 




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