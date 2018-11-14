С топором на Porsche: в Киеве блондинка изуродовала дорогущий автомобиль

Гламурная киевлянка в розовом пальто заставила мужскую половину человечества вздрогнуть после того, как нанесла множество ударов по капоту автомобиля.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Пользователи Сети обсуждают поступок эксцентричной девушки, которая в центре Киева на глазах у прохожих подошла к припаркованному автомобилю Porsche с топором в руках и начала методично и планомерно наносить удары по его капоту.

Девушка оставила на дверце и капоте машины неприличные надписи, потом снова поколотила по несчастному Porsche. А затем, разбив лобовое стекло и оставив в нем орудие расправы, спокойно села в стоящий рядом автомобиль и уехала.

Инцидент произошел на улице Шота Руставели. Происходящее снимали многочисленные свидетели, ведь был разгар дня.

Чем провинился владелец автомобиля, можно только догадываться.