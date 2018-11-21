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Столбы пепла: вулкан Фуэго вновь угрожает жителям Гватемалы

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© Ruptly .

В Гватемале вулкан Фуэго опять начал извержение, в июне он уже унес жизнь свыше 160 человек.

Огненная гора выбрасывает столбы пепла на высоту пять тысяч метров. Власти страны эвакуируют близлежащие районы.

Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана.

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Теги:
Извержение вулкана, вулкан



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