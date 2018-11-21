Столбы пепла: вулкан Фуэго вновь угрожает жителям Гватемалы

Огненная гора выбрасывает столбы пепла на высоту пять тысяч метров. Власти страны эвакуируют близлежащие районы.
Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана.
В Гватемале вулкан Фуэго опять начал извержение, в июне он уже унес жизнь свыше 160 человек.
Огненная гора выбрасывает столбы пепла на высоту пять тысяч метров. Власти страны эвакуируют близлежащие районы.
Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана.
На кадрах она снимает одежду и в нижнем белье босиком бежит по деревянному настилу.
В Индии неравнодушные жители обнаружили на улице умирающего щенка, малыш был жутко напуган и прятался от людей в пакете.
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Жители казахстанского села потеряли покой после серии пожаров: неизвестный поджигает сено и оставляет записки.
Кыргызстанец пожаловался на ошибки в учебнике по русскому языку для второго класса, рекомендованном Минобрнауки республики.
Трое граждан Таджикистана, находившиеся в розыске за экстремизм, добровольно вернулись на родину.