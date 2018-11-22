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Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд

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© Sputnik / Сергей Пятаков

Ужасная трагедия чуть было не разыгралась на глазах у пассажиров на вокзале индийского города Матхура, когда годовалый ребенок оказался под движущимся поездом.

Случайные очевидцы сняли на камеру, как маленькая девочка выпала из рук матери и оказалась под движущимся поездом в Индии.

Станция Амира Темура
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Заметив это, пассажиры начинают кричать, однако сделать ничего не могут. Как только состав проехал, несколько человек спрыгнули на рельсы и достали ребенка. К счастью для родителей и всех присутствующих, девочка была цела и невредима. По счастливому стечению обстоятельств малышка оказалась между рельсами, а не на них.

Позже отец младенца рассказал, что он с семьей садился в экспресс и вдруг заметил пропажу кошелька и выбежал из поезда. За ним последовала жена с двумя детьми.

Женщина поспешила и нечаянно выронила из рук грудную дочь.




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