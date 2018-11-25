Землянская о выставке в Ташкенте: к фотографиям выстраивались очереди

Фотохудожник Вера Землянская рассказала о выставке в Ташкенте "Планета Земля. Моя и ваша".

Фотограф представила в узбекской столице серию снимков из Латинской Америки, Африки и Тибета.

"Мы попытались показать, что мир, который нас окружает - общий. Этот мир удивительный, гармоничный, в нем много цвета", - рассказала она корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Открытие экспозиции состоялось 7 ноября. По словам Землянской, в тот день собралось около 300 человек.

"Было очень много людей: для того, чтобы посмотреть какую-нибудь фотографию, нужно было выстоять очередь", - отметила она.

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